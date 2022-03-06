Япония призвала своих граждан избегать поездок в Россию

Избегать поездок в Россию рекомендовало своим гражданам Министерство иностранных дел Японии. Причиной такой рекомендации стала ситуация вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

В отношении России, согласно классификации министерства, введён третий уровень опасности поездок из четырёх. Также МИД призвал японцев покинуть РФ коммерческими рейсами, «помня о том, что в будущем возможности выезда могут быть ограничены».

Ранее воздушное пространство для российских самолётов закрыли США и страны Евросоюза. Япония в настоящее время изучает такие меры с учётом влияния на цепочки поставок.

Ранее в ООН назвали число беженцев, покинувших Украину. За последние 10 дней число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По словам Гранди, кризис, связанный с беженцами в Европе, растёт самыми быстрыми темпами со времён Второй мировой войны.