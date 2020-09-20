Япония поставила новый рекорд по числу долгожителей

https://static.news.ru/photo/19256716-fb57-11ea-bcdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Численность японцев в возрасте 100 и более лет достигла 80 450 человек. Доля столетних в населении страны теперь составляет 1 к 1565.

В Японии доля жителей возрастом 100 лет и старше приблизилась к 1 на 1500 человек, — сообщает телеканал CNN.

По данным японского Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения, число японцев, проживших 100 и более лет, растёт уже 50-й год подряд. Только в этом году оно увеличилось на 9176 человек. Население Японии быстро стареет, у мужчин средняя продолжительность жизни составляет 81,4 года, у женщин — 87,45 года. Среди долгожителей от 100 лет женщин подавляющее большинство (88%).

Когда в 1963 году власти Японии начали вести статистику по количеству столетних граждан, их насчитывалось всего 153 человека, но уже к 1988 году их численность перевалила за 10 тысяч.

Как писал NEWS.ru, жительница Японии 117-летняя Канэ Танака стала самым пожилым человеком на планете. Её занесли в Книгу рекордов Гиннесса. 18 сентября 2020 года Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней. Долгожительница сообщила, что очень любит газированные напитки и шоколад. Она планирует дожить до 120 лет. Канэ Танака родилась 2 января 1903 года.