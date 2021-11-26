Япония отменила военные учения из-за опасности для сакуры

Жители японской префектуры Окинава устроили акции протеста с целью не допустить разрушения деревьев сакуры из-за военных учений. Техника могла повредить ветки деревьев во время проезда. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Японии традиционно сакура начинает цвести в марте и заканчивает в определённых регионах в мае. Люди наблюдают за этим процессом перемещаясь с юга на север страны. О начале сезона цветения объявляют после осмотра контрольного дерева, которое растёт в синтоистском святилище Ясукуни.

Известно, что на Окинаве часто проходят протесты против нахождения на острове контингента войск США.

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что готов при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника. Токио пойдёт на это в оборонных целях, добавил он, выступая в лагере Асака сухопутных сил самообороны страны. Во время смотра войск премьер согласился, что для защиты японцев власти должны рассматривать все варианты.

Среди представителей правительства на смотре также был глава Минобороны Японии Нобуо Киси. Премьер-министр заявил, что страна будет следить и за активностью Северной Кореи, в том числе за развитием сверхзвуковых ракетных технологий Пхеньяна. Китай он обвинил в усилении своего военного потенциала без должной прозрачности.