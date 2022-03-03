Япония обвинила Россию в нарушении её воздушного пространства

Минобороны Японии выступило с заявлением о том, что российский вертолёт вторгся в воздушное пространство страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Инцидент якобы произошёл на побережье северного японского острова Хоккайдо. По версии Токио, вертолёт находился в японском воздушном пространстве несколько десятков секунд.

По данным Минобороны, для перехвата вертолёта в воздух были подняты японские истребители. При этом МИД Японии призвало российскую сторону к недопущению подобных инцидентов в будущем, а также выразило протест, сообщает агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что власти страны ввели санкции в отношении Центробанка России. В Токио также приняли ограничительные меры в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Будет запрещена выдача виз россиянам, заморожены активы частных лиц и организаций.

Кроме того, власти Японии заявили о возможном ограничении экспорта в Россию полупроводников и высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта.