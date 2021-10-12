Япония может ввести секретные патенты на проекты в области нацбезопасности

В Японии могут ввести систему секретных патентов на разработки. Как рассказал заместитель генерального секретаря кабмина страны Сэйдзи Кихара, новая мера, в частности, затронет проекты, связанные с обеспечением национальной безопасности, передаёт ТАСС.

Мы намерены выработать конкретные меры по обеспечению экономической безопасности, включая пересмотр нынешней системы раскрытия патентов, — отметил Кихара на пресс-конференции.

О необходимости усилить контроль за утечками новейших технологических разработок за рубеж также ранее сообщал и премьер-министр Японии Фумио Кисида. В связи с этим отмечалось, что в стране могут обязать исследователей сообщать о получении ими иностранных грантов в случаях, когда они уже финансируются государством. По мнению властей, это поможет пресечь попытки Китая воспользоваться японским научным потенциалом.

Ранее сообщалось, что Комиссия по международной торговле США запретила компаниям Altria и Philipp Morris продавать свою продукцию для нагрева табака IQOS. Это связано с исковым заявлением главного конкурента этих компаний RJ Reynolds Tobacco, который обвинил их в краже технологии нагревания табака, созданной Reynolds American и предназначенной для Glo и вейпов Vype и Vuse.