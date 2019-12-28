https://static.news.ru/photo/77361ec0-29ea-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны Японии рассматривает вопрос о разработке системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты.

Намерение связно с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Уже в следующем году ведомство займётся модернизацией имеющихся на вооружении ракет класса земля-воздух, планируется увеличить их дальность, на данный момент составляющую около 100 километров, передаёт Sankei.

Цель намеченной модернизации — возможность перехвата японскими средствами ПРО баллистической ракеты типа «Искандер», так как КНДР в 2019 году разработала вооружение, по своим характеристикам сходное с российскими комплексами.

Как писал NEWS.ru ранее, кабмин Японии принял 27 декабря решение об отправке в зону Оманского залива техники и бойцов Сил самообороны для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Операция будет проходить в течение года в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и в Аденском заливе, в ней примут участие 260 военных. Корабль будет дозаправляться в оманском порту Салала. Противолодочный самолёт Р-3С Orion займётся патрулированием территории с воздуха.