https://static.news.ru/photo/5c59f472-2847-11ea-99e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Кабмин Японии принял 27 декабря решение об отправке в зону Оманского залива техники и бойцов Сил самообороны для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Операция будет проходить в течение года в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и в Аденском заливе, в ней примут участие 260 военных. Корабль будет дозаправляться в оманском порту Салала. Противолодочный самолёт Р-3С Orion займётся патрулированием территории с воздуха, передаёт NHK.

Тегеран уже заявил, что развёртывание иностранных войск не скажется позитивно на ситуации в районе персидского залива. Японская сторона утверждает, что её самолёт и эсминец не войдут в международную коалицию под руководством США, создаваемую для контроля судоходства в регионе.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2019 года Вашингтон направил на север Персидского залива эсминец USS Nitze. Корабль оснащён системой противоракетной обороны Aegis. Таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении.