Япония готова полностью отменить режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Возможность полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за пандемии коронавируса, рассматривает правительство Японии, которое возглавляет премьер-министр Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает газета «Никкэй».
В настоящее время режим ЧС
Режим ЧС был введён в некоторых регионах Японии 7 января. Он был рассчитан на месяц. Однако затем в десяти префектурах ограничения продлили до 7 марта. В этих районах проживает около 70 миллионов человек — почти половина всего населения страны.
В конце февраля режим ЧС был досрочно отменён правительством в шести из десяти регионов. Если обстановка там будет признана благоприятной, режим ЧС будет полностью отменён в стране с 21 марта.
По имеющимся данным, за время пандемии коронавируса в Японии было выявлено 449 тысяч случаев заражения, 8,7 тысячи человек умерли.
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