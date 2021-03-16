Япония готова полностью отменить режим ЧС из-за пандемии коронавируса

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Возможность полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за пандемии коронавируса, рассматривает правительство Японии, которое возглавляет премьер-министр Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает газета «Никкэй».

В настоящее время режим ЧС действует в столичном регионе, где проживают около 36 миллионов человек. Ограничительные меры сохраняются в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Окончательное решение о снятии ограничений предполагается принять 18 марта, после того, как правительство выслушает мнения специалистов по этому поводу.

Режим ЧС был введён в некоторых регионах Японии 7 января. Он был рассчитан на месяц. Однако затем в десяти префектурах ограничения продлили до 7 марта. В этих районах проживает около 70 миллионов человек — почти половина всего населения страны.

В конце февраля режим ЧС был досрочно отменён правительством в шести из десяти регионов. Если обстановка там будет признана благоприятной, режим ЧС будет полностью отменён в стране с 21 марта.

По имеющимся данным, за время пандемии коронавируса в Японии было выявлено 449 тысяч случаев заражения, 8,7 тысячи человек умерли.

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