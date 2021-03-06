Японцы вспомнили о помощи СССР и захотели привиться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/334ae684-7e74-11eb-ad2e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun на сайте издания поддержали использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментарии были оставлены под статьёй посла РФ в Японии Михаила Галузина.

Дипломат заявил, что Москва может передать технологии производства вакцины Токио, а также организовать совместное производство препарата, а не только экспортировать его. Правительство Японии подтвердило обсуждение этого вопроса.

И всё же нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей, — заявил комментатор iri под статьёй российского дипломата.

Другой пользователь высказал мнение, что властям страны следует отходить от представлений, что все западные товары являются лучшими в мире. Он подчеркнул, что «Спутник V» применяется в ряде стран ЕС.

Пользователь под ником pdz считает, что западные вакцины в Японии провалились, а российский препарат показал хорошие результаты в мире, поэтому его необходимо использовать для вакцинации.

Россия и сейчас остаётся передовой в смысле разработки вакцин. Не признавать этого и отворачиваться от российской антиковидной вакцины — это значит не признавать реалии нашего времени, — отметил пользователь ceg.

Как писал NEWS.ru, главный инфекционист США Энтони Фаучи высказался о российской вакцине «Спутник V». У него спросили, какой бы препарат он выбрал для вакцинации, российский или китайский. Фаучи ответил, что данные «Спутника V» выглядят неплохо.