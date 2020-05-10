Японцы раскритиковали власти за меры по борьбе COVID-19

https://static.news.ru/photo/9ab1375c-92d3-11ea-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Более половины жителей Японии не устраивают меры, которые принимаются властями в качестве борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого СМИ.

Негативно о действиях правительства отозвались 57,5% респондентов. Одобряют существующие меры 34,1% опрошенных. Кроме того, более 80% участников исследования заявили, что их беспокоит жизненная ситуация на фоне пандемии, сообщает агентство Kyodo.

Опрос проводился в период с 8 по 10 мая. В нём участвовали 1030 человек.

В Японии на сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом превышает 16,5 тысячи человек. В результате заболевания скончались 646 человек и почти 9 тысяч выздоровели.

В мире более 4 млн инфицированных COVID-19, свыше 279 тысяч погибли, более 1,3 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве — более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что японцам не понравились правила социального поведения в условиях пандемии. Пользователи соцсетей раскритиковали специалистов за то, что они дают слишком очевидные, на их взгляд, рекомендации.