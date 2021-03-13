Яценюк высказался о кризисе в отношениях Киева и Вашингтона

https://static.news.ru/photo/7623aa5e-84dc-11eb-9579-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Бывший глава украинского правительства, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк посчитал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за кризис в отношениях Киева и Вашингтона.

По словам экс-премьера, взаимодействие между двумя государствами не поставлено на паузу, однако прогрессу мешает отсутствие повестки дня у Зеленского.

Со стороны американской администрации есть очень чёткое понимание, что США предлагают Украине и хотят услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти и со стороны президента Зеленского и его администрации есть не пауза, а отсутствие повестки дня, — цитирует Яценюка Lenta.ru.

Лидер «Народного фронта» отметил, что введение Вашингтоном санкций в отношении предпринимателя Игоря Коломойского — это основной вопрос к действующей украинской власти. Яценюк подчеркнул, что наложение ограничений — «это не просто сигнал, а это такой звон» со стороны Белого дома.

Это политический шаг о том, что мы всё видим, всё знаем и ожидаем прозрачности, честности, открытости и справедливости со стороны украинской власти, — заключил бывший премьер.

США ввели санкции против Коломойского в начале марта. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной назвали «коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине». Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за помощь в борьбе с олигархами.

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