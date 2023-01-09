«Я угодил в собачью миску»: драка с братом и другие откровения принца Гарри Младший сын короля Британии дал три интервью перед выходом мемуаров «Запасной». В соцсестях уже набирает обороты кампания с хештегом «Замолкни, Гарри»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Драка между внуками Елизаветы II, «жадность» Кейт, хладнокровные убийства в Афганистане, галлюциногенные разговоры с сантехникой — Британия вновь обсуждает откровения младшего сына британского короля принца Гарри. Во вторник, 10 января, выходят его мемуары The Spare («Запасной») — намек на непростые отношения со старшим братом, наследником британского престола принцем Уильямом. О них Гарри еще раз поведал миру в трех «промоинтервью», которые раздал накануне. Последнее вышло в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC. В СМИ также попало немало утечек из книги. Самые громкие — в обзоре NEWS.ru.

До 23 лет не верил в гибель Дианы

Если какие-то из откровений Гарри и вызывали сочувствие британцев, так это его рассказы о его детской травме из-за гибели матери — принцессы Дианы. В интервью журналисту Тому Брэдби на британском телеканале ITV Гарри признался, что «в течение очень долгого времени не верил, что она действительно умерла». Принцу было всего 12, когда отец, тогда принц Уэльский Чарльз, пришел к нему в спальню со страшной вестью — мама попала в ужасную аварию и была тяжело ранена.

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Принц Гарри анонсировал выход скандальных мемуаров

Я начал про себя умолять папу, или Бога, или их обоих: «Нет, нет, нет». Я подумал: «Она ранена, но ведь с ней все в порядке! Маму отвезли в больницу, там ей починят голову, и мы пойдем к ней. Совсем скоро! Сегодня вечером». Но отец сидел на моей кровати, опустив взгляд в складки простыни. И он сказал: «Боюсь, нет, мой мальчик», — приводит Гарри душераздирающие подробности.

По словам принца, до 23 лет он в глубине души надеялся, что Диана все же жива — просто она устроила инсценировку и скрылась ото всех, чтобы однажды вернуться к своим сыновьям. Но в конце концов он принял ситуацию и отправился в Париж — чтобы самому проехать по тому злополучному тоннелю под Сеной, где в 1997 году разбился «Мерседес» с Дианой, ее возлюбленным Доди аль-Файедом и их водителем Анри Полем.

А еще Гарри уверен, что их мать «была бы убита горем, знай она о нынешнем расколе» между своими сыновьями.

Схватил за ворот и порвал цепочку

Пожалуй, самой громкой сенсацией стал рассказ Гарри о том, как он ни много ни мало подрался с Уильямом из-за своей невесты Меган. Точнее, старший брат набросился на младшего с кулаками — разумеется, если верить рассказу последнего. Якобы все началось со словесных оскорблений в адрес Меган — Уильям за глаза называл ее «грубой», «склочной» и «настроившей против себя половину Букингемского дворца». О том, что дальше наговорили друг другу братья, Гарри умалчивает. Он помнит лишь, что дошло до настоящей драки.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press По словам Гарри, принцесса Диана «была бы убита горем», если бы дожила до их размолвки с Уильямом

Все случилось так быстро. Он схватил меня за воротник, порвал цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной. Осколки врезаются в меня. Я лежал там какое-то мгновение, ошеломленный, затем встал на ноги и сказал ему, чтобы он вышел. «Давай, ударь меня, если ты будешь чувствовать себя лучше», — зачитал Гарри фрагмент из книги в эфире ITV. — Он ушел в гостиную, а я остался на кухне. Прошли две долгие минуты, прежде чем он вернулся и извинился. «Тебе не нужно рассказывать об этом Мэг», — попросил Вилли. «О том, что ты напал на меня?» — переспросил я. «Я не нападал на тебя, Гарольд», — сказал он. «Хорошо, я не скажу ей».

При этом в книге Гарри называет Уильяма то «любимым братом», то «заклятым врагом». Он произнес, что больше не общается ни с отцом — королем Карлом III, ни с Уильямом и его женой Кейт. Они не созваниваются, не отправляют друг другу текстовые сообщения.

В настоящее время нет, — подтвердил герцог Сассекский журналисту Андерсону Куперу в программе «60 минут» на американском телеканале CBS NEWS.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press По словам Гарри, он больше не общается ни со старшим братом Уильямом, ни с отцом Карлом III

Принц Гарри также не ответил на вопрос о том, собирается ли он присутствовать на церемонии коронации отца 6 мая. «До этого времени многое может случиться. Мяч на их стороне», — обтекаемо ответил он. Между тем репортер королевского дома от издания The Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Карл III уже вычеркнул сына из списка гостей. Если это правда, то будет впервые нарушена вековая традиция, по которой отпрыски короля преклоняют колено перед монархом, чтобы выразить ему свое почтение. Но пока в Букингемском дворце не подтверждали официально эту информацию. Как бы то ни было, Гарри надеется однажды «вернуть семью», несмотря на весь сор, вынесенный из дворца.

Чопорная Кейт, «злодейка» Камилла, принуждение к бритью

В своих рассказах Гарри дает понять, что жена старшего брата Кейт вела себя холодно и по-британски чопорно с Меган Маркл, которая изо всех сил старалась с ней подружиться. Очевидно, в поведении раскрепощенной американки герцогине Кэтрин мерещилось запанибратство. Однажды на светском мероприятии в 2018 году Меган попросила невестку поделиться с ней блеском для губ.

Та опешила и нехотя вытащила маленький тюбик. Меган выдавила немного на палец. Кейт скривила лицо, — утверждает портал Page Six Style со ссылкой на книгу.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Гарри хотел доказать в своей книге, что супруга Меган не ссорила его с родственниками

В мемуарах Гарри вновь возвращается к скандалу с нацистским костюмом на вечеринке в 2005 году. Теперь выясняется, что во всем виноваты Уильям и Кейт — именно они подговорили его надеть злополучный наряд. Оказывается, Гарри выбирал между гитлеровской униформой со свастикой на рукаве и формой пилота.

Я примерил для них оба варианта. Они просто взвыли от смеха и признались, что ничего более нелепого вообразить нельзя, — переложил Гарри ответственность за свою выходку на брата с невесткой.

В то время как Уильям политкорректно нарядился львом, и к нему не было никаких нареканий.

А еще Гарри изложил свою версию ссоры девушек перед их с Меган свадьбой. Известно, что они повздорили из-за нарядов «свиты невесты». Якобы Меган неосторожно заметила, что Кейт слишком нервничает «из-за гормонального фона после недавних родов». Кэтрин потом долго возмущалась, что Маркл «позволяет себе обсуждать ее гормональный фон, хотя они недостаточно для этого близки».

Проблемы с внешним видом перед свадьбой возникли и у жениха. Оказывается, вся семья — от королевы Елизаветы II до принца Уильяма — требовали, чтобы Гарри сбрил свою бородку. Целую неделю старший брат оказывал психологическое давление на младшего, но тот отстоял право жениться с растительностью на лице.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Якобы Гарри и Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле

А вот женитьбу овдовевшего отца на любви всей своей жизни — Камилле Паркер Боулз оба брата не одобряли. Якобы они просили Чарльза просто жить с ней, не сочетаясь официальным браком. Гарри опасался, что она станет для них «злобной мачехой из сказок». Судя по всему, он до сих пор винит Камиллу в разрушении брака Чарльза и Дианы. «На пути к титулу королевы-консорта осталось много тел», — заключил Гарри (чем вряд ли обрадовал Букингемский дворец).

Разговоры с мусорной корзиной и убийства афганцев

Не без сожаления Гарри вспоминает о юношеском пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам, которыми он пытался заглушить тоску по умершей матери. Принц никому не рекомендует повторять эти вредные эксперименты. На страницах мемуаров он описывает, до какой степени помутнения сознания они могут довести.

Рядом с унитазом стояла серебряная мусорная корзина с педалью, которая открывает крышку. Я уставился на нее, она посмотрела на меня в ответ, потом превратилась в голову. Я надавил на педаль, и существо открыло рот. Широкая улыбка. Я засмеялся и отвернулся. Теперь и унитаз стал головой. Чаша была его зияющей пастью, петли сиденья — пронзительными серебряными глазами. Потом он произнес: «Ааа», — цитирует фрагмент из книги The Daily Mail.

Фото: Andrew Stuart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Гарри рассказал, что лично убил 25 афганцев

Наконец, Гарри довольно откровенно рассказал о своем военном опыте в Афганистане. Как известно, в 2012–2013 годах он служил вторым пилотом-наводчиком вертолёта Apache. По признанию принца, он лично убил 25 боевиков «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Я не горжусь этим, но и не сожалею, — рассказал Гарри.

По его словам, он воспринимал живые мишени «как фигурки на шахматной доске». Ведь если видеть в противнике человека, то мук совести не избежать.