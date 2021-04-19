«Я ему нравился»: Трамп рассказал об отношениях с Путиным

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Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.

Никто не был жёстче по отношению к России [чем я], <...> Но мы отлично ладили с Владимиром Путиным, и это хорошо. Мы очень здорово общались, у нас были хорошие отношения. <...> Дружить с Путиным — правильно. Мы должны делать бизнес с Россией, мы должны взаимодействовать с Россией вместо того, чтобы отдавать Россию прямиком в руки Китаю, — убеждён Трамп.

Он критически высказался о политике своего преемника Джо Байдена — именно при его попустительстве, считает Трамп, усилилось влияние Китая в мире, а Россия стянула войска к украинской границе. По его словам, этого не могло произойти в период пребывания самого Трампа у власти, поскольку у него было полное взаимопонимание с Путиным.

Он нравился мне, я нравился ему. И это хорошо, а не плохо, — заключил бывший американский президент.

Ранее сообщалось, что Джо Байден ввёл новые санкции против России, из США были высланы российские дипломаты. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответ Москвы на дальнейшее санкционное давление будет дан «по принципу взаимности».