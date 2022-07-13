WSJ: США и КНР обсудили ограничение цены на нефть из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов США Джанет Йеллен провела виртуальную встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, в ходе которой обсуждалась возможность введения ограничения цен на российскую нефть. По словам главы американского ведомства, Пекин готов продолжать обсуждение данной темы, пишет газета The Wall Street Journal.

Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса, - цитирует издание Йеллен.

Она пояснила, что для Вашингтона предпочтительно, чтобы страны, приобретающие у России энергоносители, сами устанавливали потолок цен на нефть. В случае, если они на это не пойдут, данная мера все равно коснется их, поскольку будет применяться к западным банкам и страховым компаниям, с которыми этим странам придется вести дела. При этом Йеллен указанным странам это не только не повредит, но даже поможет.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возможное ограничение странами Запада цен на российские газ и нефть является рискованным шаг, который только усилит энергетический кризис. Отечественные компании в такой ситуации будут действовать исходя из экономической целесообразности.