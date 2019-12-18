https://static.news.ru/photo/4564128e-2176-11ea-bb48-fa163e074e61_660.jpg Уильям Тейлор Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/facebook.com

Временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 1 января 2020 года.

Дипломат сменил на посту американского посла Мари Йованович, которая покинула Незалежную в мае. Согласно федеральному закону, Тейлор может работать на временной основе максимум 210 дней.

WASHINGTON (AP) — The top U.S. diplomat in Ukraine will be leaving his post at the beginning of next year after a term convulsed by the impeachment inquiry into President Donald Trump, two officials said Tuesday.



https://t.co/BQlR7raQIm — Zeke Miller (@ZekeJMiller) December 17, 2019

Место поверенного займёт его нынешняя заместитель Кристина Квиен, отмечает Washington Post. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, Белый дом может предложить на должность посла США на Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Дейтона, который был военным атташе в посольстве Штатов в Москве.

Тейлор оказался одним из ключевых игроков в событиях, которые привели к голосованию по импичменту американского президента Дональда Трампа. Оно состоится 18 декабря. Его спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала «одним из самых важных полномочий», которое предоставляется конституцией, писал NEWS.ru.