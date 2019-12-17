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Посол Франции в Москве Сильви Берманн допустила возможность отмены санкций против России в ближайшие пять лет. По её словам, первым шагом может стать смягчение санкций, а затем и их полное снятие.

Однако для этого необходимо, чтобы изменилась ситуация в Донбассе, заявила Берманн в интервью газете «Коммерсант». Конечно, санкции — это не то, к чему мы стремились, но они были введены после...