https://static.news.ru/photo/88ecf822-212b-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что голосование по импичменту американскому президенту Дональду Трампу состоится 18 декабря. Данное голосование политик назвала «одним из самых важных полномочий», которое предоставляется конституцией.
Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США, — говорится в сообщении, размещённом на сайте Пелоси.
Трампа обвиняют по статьям о злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал предстоящее голосование «незаконной партийной попыткой государственного переворота». По его словам, демократы всё время проводят «фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США».