https://static.news.ru/photo/cf9f0854-f783-11e9-8f73-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп накануне голосования по импичменту в Палате представителей назвал процесс «незаконной партийной попыткой государственного переворота». Голосование по данному вопросу назначено на 18 декабря.

Это не что иное, как незаконная, партийная попытка государственного переворота, — написал Трамп спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По его словам, демократы всё время проводят «фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США».

Демократы, у которых большинство в Палате представителей, намерены проголосовать по вопросу об импичменте Трампу по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании работе Конгресса. После этого должен быть проведён процесс в сенате. Для импичмента требуется две трети голосов, но обладающие так называемым простым большинством республиканцы не намерены отстранять Трампа от власти.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в изменениях правил импичмента по ходу расследования. При этом президент США не уточнил, о каких именно правилах идёт речь.