WP: Байден готовится сдерживать Россию после конфликта на Украине

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Администрация американского президента Джо Байдена уже сейчас задумывается над тем, как устроить баланс сил после кризиса на Украине, написал политический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. Частью плана Вашингтона, отмечает он, является сдерживание России. Журналисты издания для материала на эту тему поговорили как с неназванными чиновниками, так и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Администрация Байдена начала планировать возможное устройство послевоенного баланса, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России, — утверждает обозреватель газеты.

Блинкен в свою очередь сказал, что Байден старается «не допустить Третью мировую войну». Также госсекретарь заметил, что президент не хочет прямого столкновения с Россией. По словам Блинкена, Вашингтон думает о будущем Украины и об обеспечении «справедливого и прочного мира». Также он подчеркнул, что все решения по боевым действиям в конечном итоге должна принимать украинская сторона.

Опрошенные чиновники же говорят, что задача США состоит в предоставлении Киеву инструментов для обороны, а не в том, чтобы заявлять о тех или иных договорных обязательствах.

Ранее обозреватель Gray Zone Аарон Матэ заявил, что Белый дом убедил Берлин в необходимости отправить на Украину танки Leopard, преследуя собственные интересы. Целью было рассорить Россию и Германию, написал он в Twitter.