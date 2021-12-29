WP сообщила о намерении Байдена оповестить Путина о новых санкциях

Газета Washington Post сообщила о намерениях Байдена оповестить Путина о новых санкциях. Это должно произойти на переговорах американского лидера с российским президентом, сообщает издание.

Глава США должен на предстоящих переговорах продемонстрировать стремление урегулировать все вопросы с российским коллегой дипломатическим путем. Но он также заявит о планах наложить ограничительные меры на Россию, усилить НАТО и вооружить Украину в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

Телефонный разговор российского и американского президентов должен состояться 30 января. Также Россия и США намерены провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января. А на 12 января запланировано заседание совета Россия — НАТО. На следующий день должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее в материале NEWS.ru сообщалось, что телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина намечен в четверг на 23:30 по московскому времени. Известно о нём стало буквально накануне.