КНР заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что это произойдёт на предстоящем саммите с ЕС. Журналисты пояснили, Брюссель намерен в ходе саммита предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России.

Китайская сторона будет сопротивляться оказываемому на неё давлению, направленному на то, чтобы убедить КНР занять определённую сторону в конфликте на Украине, — сообщил изданию на условиях анонимности китайский чиновник.

Властная верхушка КНР удивлена и встревожена тесной координацией ЕС и США, особенно в вопросе антироссийских санкций. По мнению источника издания, это будет иметь негативные последствия для обеих сторон.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец ранее заявил, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. Дипломат выразил надежду на то, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах. «Безответственные», по словам представителя ведомства, санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев.

Он также выразил уверенность в том, что жители Европы вряд ли готовы оплачивать из своего кармана дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, а также превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта.