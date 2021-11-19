WP: Белый дом изучит данные по учениям США для сдерживания России

Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России. Данные потребовались для анализа проведённых операций и планирования новых, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что американская администрация намерена изучить весь список военных учений и обоснование для каждого из них.

Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряжённости в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полётов и морских операций. Их задача — предотвратить дальнейшие авантюры российских вооружённых сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьёзно относятся к своим обязательствам по их защите, — подчёркивает Washington Post.

Публикацию издания в Белом доме пока никак официально не прокомментировали.

Ранее стало известно, что внеплановые учения США около российских границ являются агрессивными действиями, создающими угрозу национальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве считают целью военной активности Соединённых Штатов и их союзников в Черноморском регионе изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта на юго-востоке Украины.