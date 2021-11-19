WP: Белый дом изучит данные по учениям США для сдерживания России

WP: Белый дом изучит данные по учениям США для сдерживания РоссииWP: Белый дом запросил у Пентагона данные по учениям США в Европе для сдерживания РФ
Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России. Данные потребовались для анализа проведённых операций и планирования новых, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Издание
Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряжённости в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полётов и морских операций. Их задача — предотвратить дальнейшие авантюры российских вооружённых сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьёзно относятся к своим обязательствам по их защите, — подчёркивает Washington Post.
Публикацию издания в Белом доме пока никак официально не прокомментировали.
Ранее стало известно, что внеплановые учения США около российских границ являются агрессивными действиями, создающими угрозу национальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили в Минобороны России.
В ведомстве считают целью военной активности Соединённых Штатов и их союзников в Черноморском регионе изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта на юго-востоке Украины.