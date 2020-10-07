Немецкий журналист Сосновский: в ФРГ не верят в отравление Навального

https://static.news.ru/photo/8b9cb14a-08c8-11eb-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

В Германии практически никто не верит, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом «Новичок» и что к этому инциденту причастны официальные лица РФ. Такое мнение высказал главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Журналист констатировал, «над этим деятелем» насмехаются в социальных сетях. Он подчеркнул, что Навальный не является реальным оппозиционным лидером, но хочет оставаться таковым лишь среди своих соратников. Для этого он и делает заявления об отравлении и причастности к этому России.

Редактор обратил внимание, что ни одна из иностранных структур так и не предоставила реальных доказательств касательно отравления.

Ни клиника Charité, ни немецкое правительство, ни даже ОЗХО пока вообще никаких документов не предоставили. Всё идёт на уровне пустых разговоров, — цитирует радио Sputnik Сосновского.

По его мнению, выпады в адрес высокопоставленного руководства России — попытка хорошо выглядеть перед западными покровителями. В самой Германии, добавил мужчина, мало кто верит обвинениям Навального, а что касается широкой общественности, то «сообщения о сочувствии тонут в пучине насмешек над Навальным».

Между тем стало известно, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва не намерена оправдываться перед Западом из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, оправдываться просто «не в чем».

Шульгин отметил, что ситуация другая. Это, например, Германия всё-таки должна откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Берлин обязан представить все материалы и вещественные доказательства, которые, на его взгляд, доказывают совершение преступления против гражданина РФ. Перенос вопроса в сферу ОЗХО обязует Берлин сотрудничать с Москвой «в конвенционном поле». В России ждут не формальной отписки по этому поводу, а «предметного ответа».

Он добавил, что, пока Москва не получит доказательства «отравления» Навального, она будет считать ситуацию «низкопробной провокацией». Тем более что выполняет абсолютно все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва в свою очередь запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.