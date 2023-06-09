Wiadomosci: в Польше обокрали спецпоезд, который вез оружие на Украину

Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press

В польском Венглинеце возле Згожелца обокрали специальный поезд, который следовал на Украину, сообщает издание Wiadomosci. Похитители украли боеприпасы, в том числе 120 патронов калибра 25 миллиметров, гранаты и гранатометы.

По информации Wiadomosci, ограбление произошло во время стоянки поезда. Сломанные пломбы в двух вагонах заметила Служба охраны железных дорог.

Издание пишет, что грабители, вероятно, не ожидали увидеть ящиках оружие. Поэтому, испугавших такой находки, выбросили награбленное в пруд в Старом Венглинце, в четырех километрах от места кражи. Их вскрытого ящика ничего не пропало.

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