Автор материала в The Washington Times обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его деятельность способствовала превращению страны в «пороховую бочку» Европы. По его словам, реформы ввергают Украину в хаос и «отдают лицемерием».

На первый взгляд, недавние законодательные инициативы Владимира Зеленского будто бы направлены на проведение необходимых реформ. Однако, нацелившись на украинские бизнес-элиты в условиях, когда страна является объектом агрессии Кремля, он вызвал политический и социальный хаос, который сводит на нет иностранные инвестиции, и страна становится незащищённой от угрозы разногласий в обществе, — подчёркивается в статье.

Автор отмечает, что Зеленский поддерживает «тёплые отношения» с миллиардером Игорем Коломойским, который находится в привилегированном положении относительно других олигархов, несмотря на его предполагаемую причастность к коррупционным действиям. По словам журналиста, антиолигархический закон предназначен лишь для того, чтобы укрепить позиции президента в отсутствие других плодотворных идей. Между тем все компании с участием государства «коррумпированы, некомпетентны, терпят убытки и не производят необходимую продукцию».

Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, <...> его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно, — заключает автор материала.

Ранее президент Украины подписал закон «об олигархах», который запрещает им делать взносы в поддержку политических партий и кандидатов, финансировать агитацию и митинги, а также приобретать объекты большой приватизации. Закон также содержит перечень служащих, которые должны декларировать свои встречи с олигархами или их представителями.

По словам Зеленского, благодаря закону экономические игроки будут равны, и никто из них не сможет купить для себя политические привилегии. Однако ранее многие его положения подвергались критике и назывались антиконституционными.