Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке

На нефтебазе в Донецке произошёл взрыв. Как сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин, на месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Произошёл взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Спецслужбы работают на месте. Причина происшествия выясняется, — отметил он.
При этом глава администрации города не уточнил, есть ли пострадавшие и на какой площади происходит горение.
Как добавляет Telegram-канал «Политика страны», очевидцы сообщают о чёрном дыме, поднимающемся над базой. Местные жители напуганы произошедшим.
Ранее в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом произошёл взрыв. В результате погибли три человека — двое взрослых и 11-летний ребёнок. Ещё пять человек пострадали, они госпитализированы. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.