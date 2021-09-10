Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе идёт всестороннее расследование причин трагических событий в Афганистане. Он отметил, что происходящее в этой стране стало «шоком» для всех, кто поддерживает мирное население, пишет Die Welt.

Столтенберг заметил, что у НАТО есть множество вопросов по поводу своего вмешательства в события в Афганистане, которые члены Альянса «должны честно задать себе». По его словам, из произошедшего миру нужно...