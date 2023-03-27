Взорвет ли Совбез ООН диверсия против «Северных потоков»?

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Когда в Москве будет уж поздний вечер, на голосование в Совете Безопасности ООН наконец будет поставлена резолюция, предложенная Россией и поддержанная Китаем. Ее суть в требовании создания авторитетной международной комиссии под эгидой ООН для обстоятельного и объективного расследования крупнейшей диверсии — подрыва трех веток газопровода «Северный поток».

У резолюции этой столь же непростая судьба, что и у самого СП-2. Инициатива ее продвижения принадлежит нашей Государственной думе, которая своим решением потребовала привлечь к расследованию этого «преступления века» высшую международную инстанцию — Совбез ООН. Но очень долго само голосование по этому документу стараниями наших западных оппонентов, что называется, не попадало в график заседаний Совбеза. Коллективный Запад всеми силами тянул время. И явно неспроста.

За это время была предпринята попытка как-то нейтрализовать весьма логичную версию известного журналиста Сеймура Херша, утверждавшего, что взрыв был организован американской армией с подачи главных заокеанских силовиков. В противовес родилась легенда о тайном украинском миллиардере, который-де собрал отставных водолазов и за свой счет подорвал европейское благосостояние, базировавшееся на стабильных поставках дешевых российских углеводородов. Более того, контрверсия оказалась под большим вопросом, когда выяснилось, что Джо Байден лично давил на немецкого коллегу Олафа Шольца ради того, чтобы и младшие партнеры по НАТО поддержали наскоро запущенную удобную версию взрыва, фактически заводящую расследование в тупик. И заодно придали бы ей нужный антураж даже путем обнаружения яхты, с которой ныряли злоумышленники с тонной взрывчатки.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Сеймур Херш

Уже буквально накануне долгожданного голосования Дания в лице своей энергетической компании неожиданно пригласила специалистов компании Nord Stream, оператора взорванного газопровода, принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой странного предмета высотой 40 сантиметров. Того самого, который наш президент определил как возможную антенну, через которую и был послан импульс на взрыв заложенных под трубами зарядов.

В Кремле такое приглашение восприняли как позитивный сигнал, учитывая, что до последнего времени официальное расследование вели специалисты Германии, Дании и Швеции, но результатами своих поисков и тем более выводами они не делились и сколько-нибудь убедительных версий не выдвигали.

Так или иначе, но само голосование в ООН даст ответ на многие вопросы. Если представленный в Совбезе коллективный Запад предпочтет сразу наложить вето на российско-китайскую резолюцию, сразу возникнут серьезные подозрения, что США с союзниками просто опасаются дальнейшего широкого расследования, которое вполне может вывести на них самих. Своей позицией они просто напомнят поговорку о том, на ком шапка горит.

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Возможны варианты с попыткой уже с санкции Совбеза поручить вести расследование все тем же Швеции с Данией, стремящимся всеми силами замести факты под ковер. Словом, само голосование по нашей резолюции кое для кого может стать сеансом саморазоблачения. Позиция же России совершенно однозначна: на месте преступления должны работать представители всех вовлеченных в проект стран, включая, естественно, и Россию. А само расследование должно стать максимально прозрачным.