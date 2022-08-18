Выяснилось, почему Запад боится вводить новые санкции против России Reuters: Запад не вводит новые санкции против РФ в ООН из-за страха низкой поддержки

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Страны Запада в ООН не предлагают новых ограничительный мер в отношении России, поскольку опасаются низкой поддержки своих инициатив. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов. По словам собеседников агентства, всё большее количество стран отказываются от публичной критики Москвы.

В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы, — отмечается в статье.

В свою очередь научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован заявил агентству, что по прошествии времени становится всё сложнее подобрать «разумные способы наказать» РФ.

Собеседники Reuters также полагают, что в дальнейшем поддержка рестрикций продолжит снижаться, так как «мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку».

Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии, — заявил один из дипломатов.

Ранее Reuters сообщило, что Запад вместе с Украиной могут совершить попытку отозвать верительные грамоты представителей России в ООН. Там напомнили, что Киев уже требовал исключить Москву из организации.