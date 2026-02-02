Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:54

«Выработано столетиями»: политолог о плане Макрона по переворотам в Африке

Политолог Перенджиев: Макрон готовит переворот в Африке из-за кризиса во Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал команду на подготовку переворотов в ряде африканских государств на фоне усугубляющегося экономического кризиса в своей стране, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, французский лидер намерен вернуть контроль над бывшими колониями и их ресурсами.

Франция обогащалась за счет этих стран — Мали, ЦАР, Мадагаскар, она владела ими и имела там большое влияние. Макрон этот план по ликвидации «неугодных лидеров» Африки не сам придумал. На него надавили крупные французские финансово-промышленные группы, чтобы он дал такую команду. Во Франции и Европе в целом идет сокращение экономических ресурсов. У них ухудшилось социально-экономическое положение. Фактически они не могут жить самостоятельно, у них экономика не построена на том, чтобы использовать какие-то собственные ресурсы. Они привыкли жить за счет ограбления других государств, своих колоний, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что успехи российской армии в зоне СВО сделали призрачными надежды Франции на получение украинских ресурсов. Поэтому, по словам политолога, Париж вновь сфокусироваться на африканском континенте как традиционном источнике сырья и влияния.

Еще в 2024 году Макрон проявлял серьезные агрессивные действия в отношении РФ на Украине — заявлял, что будет вводить туда войска. Это было продиктовано тем, что не только он, но и все его финансово-промышленные группы были обеспокоены тем, что Франция теряет возможность доступа к ресурсам на Украине. Россия продвигалась и продолжает продвигаться в тех районах, где находятся промышленные предприятия и залежи полезных ископаемых, таких как редкоземельные металлы. Таким образом, Макрон понял, что этих ресурсов ему уже не видать, поэтому обратил свой взор на бывшие колонии, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция планирует добиться смены власти на Мадагаскаре. По данным ведомства, Париж рассматривает способы отстранения от власти действующего президента страны Микаэля Рандрианирины.

Мадагаскар
Франция
Эммануэль Макрон
Африка
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе
Вирусолог ответил, стоит ли бояться распространения оспы обезьян в России
Россиянам объяснили связь между едой и психическим состоянием
«Посмеивается над тупицами»: Дуров припомнил Цукербергу диалог от 2004 года
«Можете рассчитывать»: Шойгу пообещал Мьянме помощь России
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.