«Выработано столетиями»: политолог о плане Макрона по переворотам в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал команду на подготовку переворотов в ряде африканских государств на фоне усугубляющегося экономического кризиса в своей стране, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, французский лидер намерен вернуть контроль над бывшими колониями и их ресурсами.

Франция обогащалась за счет этих стран — Мали, ЦАР, Мадагаскар, она владела ими и имела там большое влияние. Макрон этот план по ликвидации «неугодных лидеров» Африки не сам придумал. На него надавили крупные французские финансово-промышленные группы, чтобы он дал такую команду. Во Франции и Европе в целом идет сокращение экономических ресурсов. У них ухудшилось социально-экономическое положение. Фактически они не могут жить самостоятельно, у них экономика не построена на том, чтобы использовать какие-то собственные ресурсы. Они привыкли жить за счет ограбления других государств, своих колоний, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что успехи российской армии в зоне СВО сделали призрачными надежды Франции на получение украинских ресурсов. Поэтому, по словам политолога, Париж вновь сфокусироваться на африканском континенте как традиционном источнике сырья и влияния.

Еще в 2024 году Макрон проявлял серьезные агрессивные действия в отношении РФ на Украине — заявлял, что будет вводить туда войска. Это было продиктовано тем, что не только он, но и все его финансово-промышленные группы были обеспокоены тем, что Франция теряет возможность доступа к ресурсам на Украине. Россия продвигалась и продолжает продвигаться в тех районах, где находятся промышленные предприятия и залежи полезных ископаемых, таких как редкоземельные металлы. Таким образом, Макрон понял, что этих ресурсов ему уже не видать, поэтому обратил свой взор на бывшие колонии, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция планирует добиться смены власти на Мадагаскаре. По данным ведомства, Париж рассматривает способы отстранения от власти действующего президента страны Микаэля Рандрианирины.