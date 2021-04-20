ВВС США проведут в Эстонии учения с истребителями

https://static.news.ru/photo/d321175c-a267-11eb-9131-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Учебно-тренировочные полёты в небе над Эстонией намерены провести ВВС США. Для этих целей в прибалтийскую страну на один день привезут американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle.

Пилотам предстоит отработать взаимодействие с авианаводчиками, нанести авиаудары по переднему краю, а также перехватить воздушные цели, сообщает агентство BNS.

Учения пройдут в окрестностях авиабазы Эмари, островов Сааремаа и Хийумаа. Истребителям предстоит подниматься на высоту не менее 1500 м. Считается, что подобные регулярные манёвры позволяют улучшать взаимодействие между союзниками НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США и их союзники по НАТО продолжают вести деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении по-прежнему сложная из-за попыток других стран нарастить военное присутствие у границ РФ.