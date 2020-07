ВВС Израиля атаковали цели на юге Сирии

Целью атаки стали наблюдательные посты и «средства сбора разведывательных данных», передаёт «Коммерсант». Ответственным за атаку израильская сторона считает сирийский режим.

Earlier today, munitions were fired from Syria toward Israel.



In response, our aircraft struck military targets in southern Syria belonging to the Syrian Armed Forces.



We hold the Syrian regime responsible & will respond to any violation of Israeli sovereignty.