ВВС Израиля атаковали цели на юге Сирии

https://static.news.ru/photo/efbe27ae-cdf3-11ea-8070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Атака на сирийские объекты является ответом на запуск снарядов с юга Сирии в направлении Голанских высот, заявили в армии Израиля.

Целью атаки стали наблюдательные посты и «средства сбора разведывательных данных», передаёт «Коммерсант». Ответственным за атаку израильская сторона считает сирийский режим.

Ранее сегодня снаряды были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наша авиация нанесла удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам. Мы считаем сирийский режим ответственным и ответим на любое нарушение суверенитета Израиля, — подчеркнули в армии Израиля.

Earlier today, munitions were fired from Syria toward Israel.



In response, our aircraft struck military targets in southern Syria belonging to the Syrian Armed Forces.



We hold the Syrian regime responsible & will respond to any violation of Israeli sovereignty. — Israel Defense Forces (@IDF) July 24, 2020

Министерство обороны САР подтвердило, что вертолёты ВВС Израиля атаковали три сирийских объекта в провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщает РИА Новости. В результате атаки были ранены двое военнослужащих.

24 июля здание и автомобиль были повреждены в результате взрывов, которые прогремели на границе Сирии и Израиля.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, они находятся в состоянии войны. Между государствами существует территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Как писал NEWS.ru ранее, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО).