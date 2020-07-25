Мир

ВВС Израиля атаковали цели на юге Сирии

00:19, 25 июля 2020 18
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Атака на сирийские объекты является ответом на запуск снарядов с юга Сирии в направлении Голанских высот, заявили в армии Израиля.

Целью атаки стали наблюдательные посты и «средства сбора разведывательных данных», передаёт «Коммерсант». Ответственным за атаку израильская сторона считает сирийский режим.

Ранее сегодня снаряды были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наша авиация нанесла удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам. Мы считаем сирийский режим ответственным и ответим на любое нарушение суверенитета Израиля, — подчеркнули в армии Израиля.

Министерство обороны САР подтвердило, что вертолёты ВВС Израиля атаковали три сирийских объекта в провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщает РИА Новости. В результате атаки были ранены двое военнослужащих.

24 июля здание и автомобиль были повреждены в результате взрывов, которые прогремели на границе Сирии и Израиля.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, они находятся в состоянии войны. Между государствами существует территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Как писал NEWS.ru ранее, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО).

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