Вуйнович: РФ предоставила всю документацию по «Спутнику V»
Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию по «Спутнику V»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:53, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по «Спутнику V». Так представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире «Соловьёв Live» отреагировала на вопрос о процедуре одобрения вакцины из России.
Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась, — подчеркнула она.
ВОЗ намерена организовать инспекцию производства препарата на месте в феврале 2022 года. Директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар в декабре выразил надежду, что документы на «Спутник V» поступят в организацию до конца января.
Ранее стало известно, что в ЕС уже бы давно признали «Спутник V», если бы его оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Пётр Быстрон. Препарат не одобряют по экономическим причинам, отметил он и добавил, что политические факторы также влияют на решение EMA, не позволившего пока использовать «Спутник V».