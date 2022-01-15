Вуйнович: РФ предоставила всю документацию по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по «Спутнику V». Так представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире «Соловьёв Live» отреагировала на вопрос о процедуре одобрения вакцины из России.

Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась, — подчеркнула она.

ВОЗ намерена организовать инспекцию производства препарата на месте в феврале 2022 года. Директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар в декабре выразил надежду, что документы на «Спутник V» поступят в организацию до конца января.

Ранее стало известно, что в ЕС уже бы давно признали «Спутник V», если бы его оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Пётр Быстрон. Препарат не одобряют по экономическим причинам, отметил он и добавил, что политические факторы также влияют на решение EMA, не позволившего пока использовать «Спутник V».