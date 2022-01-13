В бундестаге рассказали о ситуации с признанием «Спутника V» в Европе

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Пётр Быстрон заявил, что в ЕС уже бы давно признали «Спутник V», если бы его оценивали с медицинской точки зрения. Препарат не одобряют по экономическим причинам, отметил он в беседе с «Известиями».

Быстрон считает именно экономическими проблемы российской вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию, — пояснил депутат.

Он добавил, что политические факторы также влияют на решение EMA, не позволившего пока использовать «Спутник V».

Российская вакцина проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA с 4 марта 2021 года.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» работает эффективнее других препаратов, применяемых в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По его словам, нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса и тестирования. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с губернаторами, есть темы, требующие оперативного решения.