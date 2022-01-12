Путин: эффективность «Спутника V» выше других вакцин от COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» работает эффективнее других препаратов, применяемых в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По его словам, нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса и тестирования. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с губернаторами, есть темы, требующие оперативного решения. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Россия 24».

Судя по всему, действительно «Спутник V» достаточно эффективно работает, может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна, и, конечно, нужно наращивать вакцинирование, — сказал Путин.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать с главами регионов вопрос наращивания вакцинации «в самое ближайшее время».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже распространяется по Москве. По его словам, власти ожидают значительного роста заболеваемости в течение 70 дней. Градоначальник добавил, что система здравоохранения готова к новым вызовам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном прогнозе суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением «омикрона» может достигнуть шестизначных чисел. Она отметила, что этот штамм зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.