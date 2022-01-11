Собянин сообщил о распространении «омикрона» в Москве

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже распространяется по Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. По его словам, власти ожидают значительного роста заболеваемости в течение 70 дней. Градоначальник добавил, что система здравоохранения готова к новым вызовам.

В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости, — сказал Собянин.

Он отметил, что властям необходимо организовать дополнительный коечный фонд, мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, а также продолжить привлекать граждан к вакцинации.

Все эти меры стандартные, отработанные. Но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что вполне возможно, что мы столкнёмся с более критической ситуацией. Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий, — резюмировал мэр.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что рост числа заболевших коронавирусом связан с окончанием новогодних каникул. По его мнению, заболеваемость в столице будет расти до конца января, затем есть вероятность спада. Он также отметил, что сейчас инкубационный период заболевания сократился.

По состоянию на 11 января в Москве было выявлено 4635 случаев заражения COVID-19 за сутки, при этом 10 января новых пациентов с коронавирусом было лишь 2778.