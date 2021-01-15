Вторая партия «Спутника V» прибыла в Аргентину

https://static.news.ru/photo/0e373076-5810-11eb-be88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Аргентина получила вторую партию российской вакцины от коронавируса. Самолёт доставил в страну 300 тысяч доз препарата.

Поставка проводилась аргентинской авиакомпанией Aerolineas Argentinas. Вакцину доставили в аэропорт Буэнос-Айреса.

Полученный Аргентиной «Спутник V» в первую очередь предназначен для вакцинации медицинских работников и сотрудников отделений интенсивной терапии. Трансляцию поступления второй партии в Twitter ведёт администрация аргентинского президента.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, которая поступила в Аргентину. Правительство Аргентины договорилось с Российским фондом прямых инвестиций о поставке 10 млн доз вакцины, первая партия первого компонента была доставлена в республику 24 декабря. Она составила 300 тысяч доз. Прививку в стране получили уже более 200 тысяч жителей. Пока что большинство из тех, кто проходит вакцинацию, являются медработниками.

Как ранее писал NEWS.ru, бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование «Спутника V». Запрос на применение 10 млн доз российской вакцины оформлен 15 января.

Крупная партия препарата должна поступить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Uniao Quimica также должна получить технологии и наладить выпуск «Спутника V» на местных предприятиях.