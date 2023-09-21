ВСУ запустили по России 22 дрона: новости СВО на утро 21 сентября

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Российские военные отразили массовую атаку беспилотными летательными аппаратами ВСУ на объекты на территории РФ, сообщило Министерство обороны. Инцидент произошел в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито 22 БПЛА над Крымом, Курской. Белгородской и Орловской областями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что два беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса на территории региона. По его данным, никто не пострадал.

Страны Запада, сорвавшие выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, несут ответственность за развал этой страны и разжигание там гражданской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, «эти поборники» территориальной целостности Украины притворяются, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал украинского президента Владимира Зеленского наркоманом и вруном после его слов о взятии населенного пункта Клещеевка. Он подчеркнул, что информация о потере Клещеевки российской армией является фейком, как и сведения о мощи «объединенной американо-британско-украинской военной группировки».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

США могут прекратить поддерживать украинского президента Владимира Зеленского и будут способствовать его отставке, предположил американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он отметил, что в Штатах растет недовольство из-за непрекращающегося конфликта на территории бывшего СССР, при этом Вашингтону приходится тратить собственные ресурсы, что ставит его в невыгодное положение.

Владимир Зеленский во время выступления в Совете Безопасности ООН озвучил свой мирный план по прекращению украинского конфликта, состоящий из двух пунктов. Он потребовал вывести российские войска с территорий в пределах Украины 1991 года и вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов из танка по селу Случовск Погарского района Брянской области. По данным источника, все произошло утром 20 сентября. Как сообщил канал, украинская армия выпустила по населенному пункту снаряды калибра 125-мм. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в применении внесудебных казней на Украине. В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности международной организации он заявил, что существует ряд задокументированных доказательств нарушения прав человека со стороны РФ. При этом никаких конкретных материалов генсек не предоставил.

Остекление школы в Донецке было повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Противорадиолокационная ракета была выпущена по столице ДНР около 19:30 20 сентября.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Польша прекратила поставки вооружения на Украину, поскольку сама в настоящее время активно вооружается, об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По информации властей страны, Варшава являлась третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Спикер сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло была отстранена от занимаемой должности, сообщило командование ВСУ. Причиной такого решения стал ряд заявлений спикера, которые не были одобрены армейским руководством. Командование намеревается провести в отношении действий Чирилло служебное расследование.

У Вооруженных сил Украины осталось шесть недель на ведение боевых действий, заявил обозреватель Джек Детч. По его словам, дальше будет сезон непогоды, который помешает боям. Также проблемы возникнут и у поставляемых Вашингтоном Bradley, Abrams и Striker.

Евросоюз предоставляет Украине оружие для самообороны и не предполагает осуществления с его помощью атак на Россию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Мишель также подчеркнул, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Президента Украины Владимира Зеленского следует остановить, пока его действия не привели к катастрофе, написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он отреагировал на обвинение Зеленским Варшавы в поддержке Москвы. По мнению француза, такое обвинение является «бредовым».

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Этот населенный пункт находится в нескольких километрах на северо-восток от Купянска, бои за него начались в августе и продолжаются до настоящего времени.

В Киевской области Украины прогремела серия взрывов, сообщило издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводятся.

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