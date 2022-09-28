ВСУ в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS

Фото: lockheedmartin.com

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на среду по населенному пункту Лисичанск. Отмечается, что взрывы прозвучали после объявления результатов референдума о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовало 98,42 % жителей ЛНР.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты), — сказано в публикации.

В СЦКК добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результатов референдумов. Президент также напомнил о важности усиления военной поддержки Киева.