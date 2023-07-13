ВСУ провалили план по выходу к Крыму: новости СВО на утро 13 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти к границам Крыма провалился. По его словам, противник планировал прорваться к российскому полуострову с Запорожского направления. Кроме того, украинские войска не оставляют попыток высадиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, бойцы ВСУ заходят мелкими группами, но говорить, что кто-либо из них там укрепился, нельзя. Большая часть лодок уничтожается артиллерией на воде. Те боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах, отрезанных от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными.

Россия будет рассматривать передачу ВСУ истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, в частности, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что грозит обернуться катастрофическими последствиями.

Лавров обратил внимание на то, что Москва не получала сигналов от стран-партнеров, участвовавших во встрече по Украине в Копенгагене. Информация, что мирные переговоры могут стартовать уже в июле, по его словам, может быть недостоверной. В Копенгагене в июне на высоком уровне встречались представители США, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая. Они обсуждали мирные переговоры по Украине.

Авиация российской группировки «Запад» восемь раз ударила по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. По его словам, противник понес потери в живой силе и артиллерии.

Фото: МО РФ

ВСУ не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в ДНР, рассказал командир танкового взвода с позывным Путник. По его словам, всякие наступательные действия противника пресекаются максимальным огнем танков и артиллерии. Он подчеркнул, что ВСУ терпят поражения сразу на нескольких эшелонах, первый из которых располагается у позиций РФ, а второй — у позиции, где украинские войска проводят ротацию.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что выступает против возможного приема Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг Альянса станет ненужной провокацией и приведет к открытой войне с Россией.

Отказ членов НАТО пригласить Украину в свои ряды не повлиял на настрой украинского президента Владимира Зеленского, допускающего, что Альянс изменит свое решение. Об этом сказал сам украинский лидер, уточнив, что большинство членов Альянса настаивают на приеме Киева в свои ряды.

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что в результате конфликта Украина потеряет обширные территории и после победы России станет государством-обрубком. Такое неблагополучное образование не примут ни в НАТО, ни в ЕС, отметил он.

Стремление властей Украины «втащить» страну в НАТО и ЕС не имеет перспектив, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Сам Альянс, поставками оружия делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть значительную часть населения Украины, подчеркнул он. Сенатор уверен, что Украина не войдет в названные объединения ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективах.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, которые собирались осуществить лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Перед диверсией террористы прошли подготовку в Германии у британских инструкторов, отметил он.

Владимир Рогов также сообщил, что отстранен от должности командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Общественник отметил, что генерал «успешно и грамотно» руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что отсутствие решения Белого дома по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с другими странами. По его словам, Соединенные Штаты Америки опережают другие государства, если посмотреть на полный набор поддержки Киева.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что саммиты НАТО стали похожи на ритуал, когда много говорят о помощи Украине, но за разговорами по большому счету ничего нет. По словам политика, только прекратились заявления о «победе» Киева. Сенатор считает, что страны Запада видят, как укрепились Вооруженные силы России, и боятся, что им придется с ними столкнуться.

Президент США Джо Байден посчитал, что Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вильнюсе остался удовлетворен тем, что государства — участники блока делают для его страны. Такое мнение американский лидер высказал после двусторонней встречи двух президентов.

Соединенные Штаты стали военным преступником, одобрив поставки Украине кассетных боеприпасов, которые запрещены в 123 странах мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что кассетные боеприпасы являлись одной из ключевых тем информационно-политической кампании Запада, который объявлял тех, кто их использует, военными преступниками.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Россия и НАТО находятся на грани войны, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По мнению политика, точнее будет сказать, что риски прямого вооруженного конфликта РФ с Североатлантическим блоком уже «за гранью».

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что передаваемой Минобороны военной техники ЧВК «Вагнер» хватит, чтобы полностью укомплектовать более одной дивизии Вооруженных сил РФ. Член комитета ГД по обороне считает, что передача бронетехники «музыкантов» регулярным войскам способствует сохранению стабильности в России.

У ЧВК «Вагнер» было два склада с боеприпасами в России, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, они находятся в Ростове-на-Дону и Воронеже и наряду с вооружениями и бронетехникой частной военной компании перешли под контроль Минобороны РФ. Сладков сообщил, что только в Воронеже у ЧВК хранилось 1100 тонн боеприпасов, то есть примерно 25 тысяч снарядов.

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