ВСУ перешли в боях на тактику НАТО: новости СВО на утро 2 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Украинские военные на Запорожском направлении переходят на тактику НАТО, пока они используют комбинированную тактику ведения боевых действий, рассказал командир российского батальона «Крым». По его словам, заметна и «советская школа», и внедрение методов НАТО. Командир батальона добавил, что противник часто использует мобильные группы на пикапах, однако рельеф местности на Запорожском направлении не позволяет им «летать» на них.

Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом беспилотника и тремя пикапами на Марьинском направлении. После вскрытия их позиций удары наносились из самоходной установки «Мста-С», сообщил командир орудия с позывным Ураган. Военнослужащие российского артиллерийского полка отметили, что разбитый взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прежде активно действовал в ДНР.

Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что президент страны Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов. Они грабят Украину и поступающую с Запада помощь, отметил экс-министр. Табачник уточнил, что награбленные финансы «отмывают» и отправляют в «безопасные гавани» по всему миру.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель испанского портала Rebelión Пабло Хофре Леаль считает, что Украина расплачивается за поставляемое Западом оружие кровавой бойней. Такой подход он назвал «кровавой стратегией» стран НАТО. Леаль считает, что «крестные отцы киевского правительства» не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, поскольку гибнут не их граждане. Журналист также отметил, что решение Альянса об обучении ультранационалистически настроенных солдат с Украины дополняет «картину смерти, коррупции и торговли оружием».

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» направят в различные подразделения российских вооруженных сил в зону СВО. Ранее они успешно прошли летные испытания на территории ЛНР и сейчас производится оснащение их боевой части. Первое боевое применение состоится уже в ближайшие дни. Сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 2 июня рядом с областным центром система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Чиновник попросил земляков сохранять спокойствие, отметив, что город находится под надежной защитой военных.

Роман Старовойт ранее заявил, что село Гоголевка Суджанского района обесточено из-за атаки со стороны ВСУ. По его словам, на подстанцию был сброшен боеприпас с беспилотника.

Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и гражданской инфраструктуры. Их поездка на восток и юг страны состоялась в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Подполковник Мод Дрох, возглавлявшая миссию, не стала рассказывать о деталях работы на Украине, отметив лишь, что цель миссии — осудить тех, кто больше всего ответственен за эти военные преступления.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что если офис британской оборонной компании BAE Systems откроется на Украине, он станет законной целью для ударов. Причем еще на ранней стадии, отметил дипломат.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление о готовности разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов истребителей. Предложения по совместной программе должны будут подготовить министры обороны двух стран. Украина и Франция провели консультации с США, после чего заявили, что будет разработано официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов.

Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время у него нет тем для полезного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не исключил, что в будущем продолжит переговоры. Макрон отметил, что в начале конфликта на Украине он неоднократно беседовал с Путиным по телефону.

Россия за последний год достигла впечатляющих результатов по наращиванию оборонного производства. Подобный опыт сопоставим с периодом Великой Отечественной войны, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области. Кроме того, зампредседателя Совета безопасности РФ сообщил о приеме на службу в армии свыше 134 тысяч человек в 2023 году.

Дмитрий Медведев во время посещения общевойскового полигона Прудбой заявил, что политический режим, сложившийся на Украине, должен быть уничтожен как осиное гнездо. Он подчеркнул, что в случае сохранения действующей власти в Киеве, Москве придется постоянно проводить спецоперации.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

США вместе с союзниками не станут делать шаги в отношении Украины, которые могли бы привести к увеличению риска столкновений с Россией, написала в материале для испанского издания El País обозреватель Мария Р. Саукильо. По ее данным, речь идет в первую очередь об обязательствах по взаимной обороне. Саукильо также отметила, что Украина не будет удовлетворена предлагаемым ей — несколько улучшенным — дипломатическим положением.

Группа украинских военных подорвалась на минном поле при попытке зайти на территорию России с левого берега реки Северский Донец вблизи села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что всего уничтожены 15 солдат.

Преимущество в небе в зоне боевых действий находится на стороне России, заявил в ходе саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Киеву не хватает современных истребителей, однако в скором времени они будут переданы западными партнерами.

Российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки в ДНР, рассказал командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, за оставшуюся под контролем Киева часть населенного пункта возьмутся штурмовые отряды ВС России.

Город Марьинка в ДНР будет взять под контроль российскими силами в течение ближайших двух-трех недель, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что «на бумаге» Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут ВС РФ.

Фото: МО Украины

Киев уже начал контрнаступление, его эффективность станет понятна в ближайшие месяцы, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что это также прояснит, как долго продлится конфликт на Украине.

На линиях боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине в последнее время отсутствуют серьезные изменения, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев. Он отметил, что все перемещения на данный момент носят исключительно тактический характер.

Читайте также:

ВСУ бомбят Шебекино изо всех сил: новости СВО на вечер 1 июня