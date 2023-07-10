ВСУ пустили российского бойца Топаза вперед себя для разминирования «РВ»: ВСУ пустили российского бойца Топаза вперед себя для разминирования

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие при попытке наступления в районе Орехова пустили российского бойца вперед себя на минное поле, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, ВС РФ удалось спасти пленного и разбить группировку противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным «РВ», российский боец с позывным Топаз попал в плен подразделения ВСУ «Скала». Украинские военные пытали его током и избивали, использовали для постановочных съемок под угрозой смерти и вымогали $20 000. После этого ВСУ при попытке наступления в районе Орехова пустили его вперед себя для разминирования методом самоподрыва. Но прорыв не удался, российские военные дали отпор украинским силам и спасли Топаза из плена.

Ранее ветеран разведки Анатолий Матвийчук не исключил возможных провокаций со стороны ВСУ по всей линии фронта в ночь на 11 июля. По мнению эксперта, Киев может предпринять провокационные действия, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому было что показать на предстоящем саммите НАТО, в котором может принять участие.

Минобороны РФ сообщало, что за прошедшие сутки в зоне СВО российские средства ПВО перехватили пять управляемых ракет ЗРК С-200, выпущенных ВСУ. Перед этим сообщалось, что украинские военные переоборудовали ракеты С-200 в ударный вариант для поражения наземных целей.