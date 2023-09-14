Русская ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымом: новости СВО на утро 14 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. В ведомстве добавили, что пять безэкипажных кораблей Вооруженных сил Украины уничтожены в акватории Черного моря. Пресечь атаку ВСУ удалось экипажу патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов».

Вооруженные силы Украины четыре раза за ночь попытались атаковать Брянскую область, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Налет беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки бесплотных летательных аппаратов никто не пострадал. По его словам, БПЛА успешно сбила ПВО.

Над Белгородской областью ПВО сбила воздушную цель, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украиский беспилотник попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. По его словам, за сутки территория Донецка была атакована 28 раз.

Фото: t.me/vvgladkov

Неудачные контратаки ВСУ на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к ежедневным потерям до 60–70 украинских военных, сообщил боец 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз. Эти потери включают как погибших, так и раненых. Он также отметил, что в безвыходной ситуации на передовой линии украинские силы прибегают к тактике устрашения и обстрелов мирных районов в городах ДНР.

Несколько взрывов прогремело в Сумской области на севере Украины, сообщило издание «Страна». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. О звуках взрывов сообщили также жители Днепропетровска и Кривого Рога.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрямую связан с боевыми действиями на территории Украины, говорится в резолюции, принятой Европарламентом. В этом же документе парламентарии ЕС призывают Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест белорусского лидера.

Возможное объявление войны президентом Украины Владимиром Зеленским России является оторванной от реальности нелепостью, заявил источник в Москве. Так он прокомментировал слова бывшего депутата Рады Ильи Кивы о планах киевских властей. Лишенный мандата парламентарий написал, что Зеленский хочет объявить войну России и ввести на Украине всеобщую мобилизацию.

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно текущей ситуации на фронте слишком оптимистичны, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он отметил, что украинский лидер описывает ситуацию так, будто Киев уже «почти победил», в то время как на самом деле ситуация не такая радужная.

Россия должна перейти к более решительным действиям в рамках спецоперации и разбомбить, например, Змеиный остров, заявил первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, для этого должно хватить бомбы ФАБ-1500.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус счел неуместным тон заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, на которые рассчитывал Киев. Писториус отметил, что это не испортит дальнейшее сотрудничество Германии и Украины по вопросам поставок оружия.

МИД Румынии вызовет российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина. Дипведомство планирует выразить протест из-за обнаружения обломков беспилотника, сообщила пресс-служба румынского министерства.

В Вашингтоне в текущем положении не видят возможности завершить конфликт на Украине на устраивающих США условиях, заявил координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, в число критериев, которые устроили бы Вашингтон в позиции России, входят «уважение суверенитета» Киева, вывод российских войск и успехи Украины в возвращении потерянных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает западным странам беженцами, заявила бывший кандидат в губернаторы штата Аризона американский политик Кари Лейк. По ее словам, украинские мигранты могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам».

Украина ведет разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия, заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники.

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