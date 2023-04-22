ВСУ бросают в Артемовске оружие: новости СВО на утро 22 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Боец группы «Вагнер» рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Артемовске, бросают большое количество оружия и боеприпасов. По его словам, так российские подразделения обеспечиваются западным спецвооружением, среди которого уже попадались американские пулеметы. Российские бойцы выбирают пригодное оружие и работают с ним на позициях, отметил боец.

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 33-летний Николай проходил службу в ЧВК «Вагнер». Такой новостью поделился предприниматель Евгений Пригожин. Он отметил, что сын представителя Кремля «абсолютно нормально» служил артиллеристом. По словам Пригожина, сына в ЧВК устроил сам отец.

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Харьков может оказаться под контролем России, если дождаться, когда у НАТО закончатся военные запасы для Украины. В этом случает ВС РФ смогут продвигаться вперед без реального сопротивления ВСУ, подчеркнул он. Сопротивление значительно снизится, если ситуация будет развиваться, как сейчас, считает аналитик. Российские войска двинутся вперед, когда у противника закончится живая сила. В этом случае разрушений окажется меньше, как и потерь среди российских военных и мирного населения, добавил Джерелиевский. По его мнению, приближается момент, когда потенциал НАТО будет исчерпан. Запасов у западных партнеров Украины нет.

Депутат Верховной рады Александра Устинова сообщила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок. При этом в середине апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Согласно утекшим в Сеть секретным документам Пентагона, США и союзники готовили Украину к контрнаступлению 30 апреля.

Украине поставляют неполноценное вооружение. Так, переданный Киеву зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk прибыл в страну без радаров. Неизвестно, какая именно страна отправила Киеву неполноценное вооружение, но о передаче Киеву систем противоракетной и противовоздушной обороны в ноябре 2022 года объявляло правительство Испании. Тогда речь шла об отправке на Украину шести ЗРК Hawk.

Проблема возникла и с немецкими танками. Прибывающие на Украину танки Leopard используют разные снаряды, из-за чего Киеву будет сложно закупать их оптом. Танки прибывают из восьми разных стран, некоторые из боевых машин вышли из строя, даже не поучаствовав в сражениях на Украине.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона. По информации издания, следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу военной операции, в том числе речь идет и танках Abrams.

Американские танки Abrams в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, это будут боевые машины для тренировки украинцев. Он добавил, что страны — участницы контактной группы поддержки Украины доставили более 230 танков в последние месяцы, а также более 1,5 тысячи бронированных машин.

Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину танков Leopard 2, использующихся в боевых действиях. Об этом рассказал на полях встречи контактной группы в Рамштайне министр обороны Германии Борис Писториус. Центр начнет работать в конце мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент. По его словам, помочь Киеву может «невероятная» по объемам военная поддержка Запада. Одной из ведущих стран в этой поддержке стала Германия, подчеркнул Столтенберг.

Фото: president.gov.ua Йенс Столтенберг

Повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он назвал Киев гнилым кораблем, который нужно утопить.

Вашингтон начал переосмысливать ход конфликта на Украине и пересматривать стратегию поддержки ВСУ после утечки секретных документов Пентагона, написал турецкий журналист Кадир Устюн. По мнению обозревателя, украинская армия может лишиться военной помощи США в преддверии контрнаступления. Устюн отметил, что в США растет число противников политики по поддержке Украины «до конца». Давление на администрацию президента Джо Байдена, объявляющего каждый раз о новых пакетах помощи Киеву, растет. По словам обозревателя, это связано с невыполнимыми намерениями президента Украины Владимира Зеленского добиться полного военного поражения России.

О неудавшихся попытках ВСУ наступать сразу по четырем направлениям рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что российские подразделения остановили атаки противника «ценой очень серьезных усилий». Отражать эти контрнаступления приходилось в непростых условиях, но ВСУ практически ничего не удалось отбить, подчеркнул Пушилин. Глава республики при этом выразил сомнения в возможностях ВСУ масштабно продвинуться на передовой.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении. Удар с воздуха лишил ВСУ до 600 снарядов для РСЗО, отметил он.