Встреча Эрдогана и Зеленского началась в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/6df2c6bc-9a03-11eb-8620-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: president.gov.ua

В Стамбуле стартовали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщили в администрации турецкого главы.

Переговоры президентов Турции и Украины начались, — говорится на сайте лидера Турции.

Встреча проходит в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня, председателями на котором стали главы государств.

Как писал NEWS.ru, на заседании, которое проходит с участием министров, обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнёрства, также стороны могут принять меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в повестку дня переговоров также войдут региональные и международные вопросы по поддержанию мира и стабильности. В частности, сотрудничество двух стран в оборонном секторе, вопросы создания зоны свободной торговли и туризм.

Позже Зеленский планирует посетить Париж. В конце следующей недели он намерен обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе. Основная цель визита — обсудить эскалацию вооружённого конфликта с глазу на глаз.