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Встреча Эрдогана и Зеленского началась в Стамбуле

16:34, 10 апреля 2021
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: president.gov.ua

В Стамбуле стартовали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщили в администрации турецкого главы.

Переговоры президентов Турции и Украины начались, — говорится на сайте лидера Турции.

Встреча проходит в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня, председателями на котором стали главы государств.

Как писал NEWS.ru, на заседании, которое проходит с участием министров, обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнёрства, также стороны могут принять меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в повестку дня переговоров также войдут региональные и международные вопросы по поддержанию мира и стабильности. В частности, сотрудничество двух стран в оборонном секторе, вопросы создания зоны свободной торговли и туризм.

Позже Зеленский планирует посетить Париж. В конце следующей недели он намерен обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе. Основная цель визита — обсудить эскалацию вооружённого конфликта с глазу на глаз.

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