https://static.news.ru/photo/f7903c1e-5081-11ea-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Малайзии организовали поиски всех пассажиров, летевших 14 февраля одним рейсом из Камбоджи с туристкой из США. У 83-летней женщины подтверждён новый коронавирус.

Об этом сообщает газета New Straits Times. Издание отмечает, что вместе с американкой в страну прибыли 144 туриста с круизного лайнера Westerdam. Для людей, которые контактировали с американской туристкой, местный Минздрав собирается устроить двухнедельный карантин. Россиян на борту самолёта не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.