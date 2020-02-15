Власти Малайзии организовали поиски всех пассажиров, летевших 14 февраля одним рейсом из Камбоджи с туристкой из США. У 83-летней женщины подтверждён новый коронавирус.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.
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