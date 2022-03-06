ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром в Староконстантинове

Вооружённые силы РФ ударом высокоточного оружия большой дальности утром 6 марта вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Утром 6 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки истребительная авиация России сбила два вертолёта Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, Вооружённых сил Украины. Всего вечером 5 марта ВС России массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины.

Российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром также уничтожили четыре самолёта Су-27 ВСУ Украины, ещё один боевой самолёт украинских сил Су-25 был сбит в районе Нежина.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире. Отмечается, что в уничтоженных хранилищах были противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.