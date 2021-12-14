Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму

Консилиум врачей после осмотра экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не рекомендовал возвращать его из военного госпиталя обратно в тюрьму. Медики обнаружили у политика посттравматическое стрессовое расстройство, пишет РИА Новости.
На данный момент Саакашвили
Из неврологической симптоматики остаётся определённая патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия. С точки зрения психики отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство <...>, важна также физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство. Психотерапия поможет нам и в этом плане, — сказал член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.
Специалист добавил, что лечение пациента должно проходить в такой обстановке, которая не будет ему напоминать ту, где был получен стресс.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. С Украины в Грузию политик ехал в трейлере с молочными продуктами. В адрес Саакашвили было вынесено обвинительное постановление о незаконном пересечении границы.
Ранее член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это необходимо сделать в связи с его неврологическим состоянием.