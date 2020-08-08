Врачи из Сеченовки помогут лечить пациентов с COVID в Абхазии

https://static.news.ru/photo/09684a68-da6a-11ea-832b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова прибыли в Гудаутский госпиталь в Абхазии для оказания помощи абхазским коллегам в лечении пациентов с COVID-19.

В Гудаутскую ЦРБ прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Абхазии.

Российские специалисты помогут окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжёлых пациентов. Они пробудут в республике неделю.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия поблагодарил российский специалистов за помощь.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии сообщил, что за сутки выявлено 14 инфицированных, в числе которых один турист из России. Его вывезли для лечения на территорию РФ. Всего тестирование на вирус в республике прошли 149 граждан. За всё время в Абхазии выявили 134 случая болезни. 38 человек уже выздоровели, 2 пациента скончались.

Как писал NEWS.ru, 1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.