Китайский эпидемиолог: Ухань скрывал масштабы вспышки коронавируса

Власти китайского города Ухань приуменьшали реальные масштабы вспышки коронавирусной инфекции. Об этом рассказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, заявивший в январе, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку.
Наньшань сказал, что 18 января он вместе с экспертами посетил Ухань и получил множество звонков от местных врачей, которые уверяли его в недостоверности официальной информации о вирусе.
По его словам, когда он начал спрашивать власти о реальных цифрах заболеваний в городе, ему неохотно предоставляли информацию.
Сначала власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, большее число людей заражаются, — сказал Наньшань в интервью CNN.
Как ранее писал NEWS.ru, китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен