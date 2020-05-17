Китайский эпидемиолог: Ухань скрывал масштабы вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/3958eb9e-9832-11ea-9239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Global Look Press

Власти китайского города Ухань приуменьшали реальные масштабы вспышки коронавирусной инфекции. Об этом рассказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, заявивший в январе, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку.

Наньшань сказал, что 18 января он вместе с экспертами посетил Ухань и получил множество звонков от местных врачей, которые уверяли его в недостоверности официальной информации о вирусе.

По его словам, когда он начал спрашивать власти о реальных цифрах заболеваний в городе, ему неохотно предоставляли информацию.

Сначала власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, большее число людей заражаются, — сказал Наньшань в интервью CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.