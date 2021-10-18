Врач сравнил рост заболеваемости коронавирусом в России и других странах

Заслуженный врач Михаил Каган сравнил рост заболеваемости коронавирусом в России и других странах мира. По его словам, рост наблюдается и в тех странах, где вакцинирована большая часть населения, пишут «Известия».

Медик отметил , что вакцины «разрывают связь» между инфекцией и госпитализациями.

Например, в Великобритании полностью вакцинировано 66% населения, летом подъём заболеваемости достиг 80% от пиковых значений. При этом число госпитализаций выросло менее чем на 25%, — привёл данные специалист.

Однако, отметил Каган, важным в данном случае является то, что в отличие от Британии в России от коронавируса привито намного меньше самых уязвимых к болезни людей. Речь идёт о людях старшего возраста, для которых инфекция особо опасна.

Врач добавил, что массовая вакцинация — это самый действенный способ борьбы с COVID-19 в России. Так как именно доля привитых людей оказывает влияние на ситуацию с заболеваемостью в стране.

Ранее власти Латвии объявили локдаун и комендантский час из-за напряжённой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране. Локдаун вводится с 21 октября по 15 ноября.