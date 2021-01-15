Впервые за 15 лет в Палестине пройдут всеобщие выборы

Всеобщие выборы пройдут в Палестине впервые за последние 15 лет. Соответствующий указ подписал президент частично признанного государства Махмуд Аббас.
Жители будут выбирать президента и членов парламента. Соответствующие процедуры состоятся 22 мая и 31 июля соответственно,
Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021-го, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года, — говорится в сообщении.
В голосовании примут участие как жители Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа. В результате будет избран состав 120-местного парламента, а его члены затем станут членами Палестинского национального совета, который будет сформирован 31 августа. Также выборы пройдут в странах, где живут палестинские общины.
Накануне по инициативе палестинской стороны прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Были подняты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарных отраслях. Особое внимание стороны уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также затронули тему поставки в Палестину вакцин российского производства, писал NEWS.ru.