Впервые за 15 лет в Палестине пройдут всеобщие выборы

https://static.news.ru/photo/e427fe5a-576a-11eb-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всеобщие выборы пройдут в Палестине впервые за последние 15 лет. Соответствующий указ подписал президент частично признанного государства Махмуд Аббас.

Жители будут выбирать президента и членов парламента. Соответствующие процедуры состоятся 22 мая и 31 июля соответственно, передаёт агентство WAFA.

Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021-го, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года, — говорится в сообщении.

В голосовании примут участие как жители Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа. В результате будет избран состав 120-местного парламента, а его члены затем станут членами Палестинского национального совета, который будет сформирован 31 августа. Также выборы пройдут в странах, где живут палестинские общины.

Накануне по инициативе палестинской стороны прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Были подняты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарных отраслях. Особое внимание стороны уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также затронули тему поставки в Палестину вакцин российского производства, писал NEWS.ru.